Antonio Del Donno entra tra i protagonisti dell’arte contemporanea | le sue opere acquisite dal MAC

Il Museo d’Arte Contemporanea di Gibellina ha annunciato l’acquisizione di alcune opere di Antonio Del Donno. L’artista, noto nel panorama contemporaneo, vede ora le sue creazioni esposte nella collezione del museo. Le opere sono state acquisite recentemente dalla fondazione che gestisce il museo, rafforzando così il suo impegno nell’arte moderna. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del museo.