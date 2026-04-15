Antonio Del Donno entra tra i protagonisti dell’arte contemporanea | le sue opere acquisite dal MAC
Il Museo d’Arte Contemporanea di Gibellina ha annunciato l’acquisizione di alcune opere di Antonio Del Donno. L’artista, noto nel panorama contemporaneo, vede ora le sue creazioni esposte nella collezione del museo. Le opere sono state acquisite recentemente dalla fondazione che gestisce il museo, rafforzando così il suo impegno nell’arte moderna. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del museo.
Tempo di lettura: 2 minuti Il MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Gibellina, della Fondazione Orestiadi, annuncia l’acquisizione di due opere di Antonio Del Donno, segnando un ingresso di straordinario rilievo all’interno di una collezione che annovera già protagonisti assoluti dell’arte contemporanea come Alberto Burri, Mimmo Paladino e Pietro Consagra. Le opere entrate a far parte del patrimonio museale sono un Vangelo del 1974, testimonianza intensa della ricerca segnica e spirituale dell’artista, e una scultura “Sfera”, esemplare unico che condensa in forma plastica la tensione simbolica e materica che caratterizza tutta la sua produzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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