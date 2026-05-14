Questi 400 euro in più li vede solo lei sui social è polemica sulle parole di Meloni | Stipendio aprile 2021 2.174 euro aprile 2026 2.074 euro A voi le conclusioni
Durante un intervento in Senato, la presidente del Consiglio ha parlato di aumenti salariali e capacità di spesa delle famiglie, menzionando che alcuni cittadini vedrebbero solo una differenza di 400 euro. Ha confrontato lo stipendio di aprile 2021, pari a 2.174 euro, con quello di aprile 2026, di 2.074 euro, invitando a trarre le proprie conclusioni. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social network, dove si sono sollevate critiche e polemiche.
Nel corso del consueto appuntamento con il Premier Time in Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di dedicare ampio spazio alla questione salari e capacità di spesa delle famiglie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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