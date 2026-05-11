Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno arrestato tre giovani, due dei quali sono minorenni, nell'ambito delle indagini sull’omicidio di un uomo di 35 anni originario del Mali avvenuto all’alba di sabato scorso in piazza Fontana a Taranto. Un quarto sospetto è attualmente ricercato. La vicenda ha portato a un’azione immediata delle autorità per fare luce sui fatti.

Bari, 11 maggio 2026 - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, a Taranto. La squadra mobile ha fermato tre giovanissimi: un 19enne e altri due ragazzi che hanno tra i 15 e i 16 anni. A dare la notizia il Tg1, precisando che una quarta persona, minorenne, è al momento ricercata. Le persone fermate, che al momento vengono ascoltate in questura a Taranto, sono accusate di omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo quanto accertato finora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo di giovani che lo avrebbero accerchiato per poi aggredirlo e ucciderlo con un oggetto acuminato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio di Bakari Sako a Taranto: fermati tre giovani, due sono minorenni. Un quarto è ricercato

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