Quell' area dimenticata tra via Messina Marine e via Galletti

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra via Messina Marine e via Galletti si trova un’area trascurata, spesso ignorata dalle istituzioni. Diverse strade della seconda circoscrizione si presentano in condizioni di degrado e abbandono, con buche e mancanza di manutenzione visibile. La situazione di molte vie è resa evidente dalla presenza di rifiuti e da un asfalto sconnesso, che rende difficile il passaggio per i residenti. La mancanza di interventi concreti si nota chiaramente e questa realtà provoca disagi quotidiani a chi vive in zona.

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Molte strade della seconda circoscrizione sono in condizioni disumane. Posso soltanto vergognarmi di vivere a Palermo. I marciapiedi di via Galletti, via Kolbe, via Messina Marine, viale Amedeo d' Aosta sono terra di nessuno e le erbacce infestanti stanno prendendo il sopravvento. Perché non c'è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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