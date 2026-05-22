Quell' area dimenticata tra via Messina Marine e via Galletti
Tra via Messina Marine e via Galletti si trova un’area trascurata, spesso ignorata dalle istituzioni. Diverse strade della seconda circoscrizione si presentano in condizioni di degrado e abbandono, con buche e mancanza di manutenzione visibile. La situazione di molte vie è resa evidente dalla presenza di rifiuti e da un asfalto sconnesso, che rende difficile il passaggio per i residenti. La mancanza di interventi concreti si nota chiaramente e questa realtà provoca disagi quotidiani a chi vive in zona.
Molte strade della seconda circoscrizione sono in condizioni disumane. Posso soltanto vergognarmi di vivere a Palermo. I marciapiedi di via Galletti, via Kolbe, via Messina Marine, viale Amedeo d' Aosta sono terra di nessuno e le erbacce infestanti stanno prendendo il sopravvento. Perché non c'è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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