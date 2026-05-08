Lavori Amap in via Messina Marine e dintorni cantieri e divieti per 75 giorni

Nella zona sud della città, tra la Bandita e il confine con Villabate, sono iniziati i lavori dell'Amap per il completamento di una nuova rete idrica. Per circa 75 giorni, la strada principale e le aree circostanti saranno interessate da cantieri e divieti di sosta e transito. La presenza di impalcature e veicoli in sosta vietata si vede già in diverse parti della zona interessata.

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Un'ampia fetta della zona sud della città, tra la Bandita e il confine con Villabate, si appresta ad accogliere i lavori dell'Amap per il completamento della nuova rete idrica della città. Ad annunciare l'arrivo dei cantieri un'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune. Il provvedimento ha una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tartufi, olio e dintorni: presente anche l’AmapAnche l’Amap (Agenzia Marche Agricoltura Pesca) presente a ‘Tipicità Festival’ con tre iniziative legate a miele, olio e tartufo. Perugia: cantieri dal 18 marzo, divieti e lavori finoIl Comune di Perugia ha emanato un pacchetto di ordinanze per gestire la viabilità in diverse zone della città, con interventi che si protrarranno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da oggi fuori esercizio l’acquedotto Nuovo Scillato: da Santa Flavia a Termini Imerese, ecco le utenze che potrebbero subire disservizi nei giorni 29 e 30 aprile; Amap interviene sulla rete fognaria in tre vie cittadine; Palermo, Amap al lavoro su 20 chilometri di tubazioni: control room per monitorare perdite e individuare i morosi; Tubi riparati senza scavi e control room, Amap: Ridurremo le perdite idriche e scopriremo i morosi da remoto. A Palermo lavori (senza scavi) e control room: piano di Amap contro morosi e siccitàInterventi per ridurre le perdite e il completamento della nuova rete idrica: i lavori già iniziati in via Oreto Nuova proseguiranno in varie zone della città ... balarm.it Amap interviene sulla rete fognaria in tre vie cittadineL'Amap ha inviato oggi, 5 maggio, una comunicazione, per un intervento urgente e programmato alla rete fognaria di via XX Settembre. Questi lavori saranno eseguiti per conto di Amap dalla ditta Bono C ... comune.bagheria.pa.it Pnrr, Amap investe 50 milioni sulla rete idrica di Palermo. Sciortino: 'Lavori a basso impatto, lotte a perdite e morosi con control room' #ANSA - facebook.com facebook