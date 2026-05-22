Quattro giorni di musica elettronica tra Venezia e Marghera
Un festival internazionale dedicato alla musica elettronica d'avanguardia si svolge ogni anno, coinvolgendo Venezia e Marghera. La manifestazione si estende su quattro giorni e presenta artisti provenienti da diversi paesi. La sede principale è a Venezia, con alcune esibizioni che si tengono anche a Marghera. L'evento si concentra su performance di musica elettronica, con un programma che include vari generi e stili. La manifestazione ha una lunga tradizione e richiama pubblico da diverse parti del mondo.
100ve è un festival internazionale annuale, con sede a Venezia, dedicato alla musica elettronica d'avanguardia. Il format torna in città per l'edizione conclusiva del 2026: il 22, 23, 24 e 27 maggio sono in programma quattro giorni di musica, ascolto e pratiche culturali diffuse in diversi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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