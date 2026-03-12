Magnetica | con tempo reale tre giorni di musica elettronica a Scandicci

A Scandicci, nei prossimi tre giorni, si svolge Magnetica, la rassegna di musica elettronica organizzata da Tempo Reale. L’evento si concentra su temi come voce, algoritmi e audiovisione, portando sul palco artisti e tecnologie provenienti dall’ambito internazionale. La manifestazione offre una panoramica sulle tendenze attuali della scena elettronica, coinvolgendo il pubblico con performance e installazioni.

La rassegna Magnetica ideata da Tempo Reale ci porta al centro della scena elettronica internazionale: focus su voce, algoritmi e audiovisione. Concerti, workshop, talk e installazioni animano l'Auditorium Centro Rogers di Scandicci, trasformando il territorio metropolitano fiorentino in un laboratorio aperto.