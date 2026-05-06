Quattordicesima 2026 quando arriva e a chi spetta | per i pensionati aumenti fino a 655 euro

Tra giugno e luglio del 2026 è prevista l’erogazione della quattordicesima, una mensilità aggiuntiva destinata ai lavoratori dipendenti, se prevista dal contratto, e ai pensionati sopra i 64 anni con redditi entro i limiti stabiliti dall’Inps. L’importo massimo percepibile può arrivare fino a 655 euro. La misura riguarda specificamente soggetti con determinati requisiti di reddito e condizione lavorativa o pensionistica.

È In arrivo tra giugno e luglio la quattordicesima 2026: una mensilità aggiuntiva che spetta ai lavoratori dipendenti (se prevista dal contratto) e ai pensionati over 64 con redditi entro le soglie Inps, con importi fino a 655 euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it INPS PAGA Pensioni Maggio 2026: Quando arrivano davvero i pagamenti e chi li riceve prima Notizie correlate Leggi anche: Quattordicesima pensionati, da 336 a 655 euro: chi la prende e quando. Requisiti e quando serve fare domanda Pensioni, quattordicesima in arrivo: chi ha diritto alla mensilità extra fino a 655 euroL’estate porta con sé una voce molto attesa nel cedolino di una parte dei pensionati: la quattordicesima Inps. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pensionati, tra poche settimane arriva la quattordicesima: cosa sapere; Pensione, in arrivo fino a 655 euro di quattordicesima in automatico: ecco a chi spetta e i requisiti per averla; Pensioni: come ricevere fino a 655 euro? Chi rimane escluso dalla quattordicesima e a chi spetta, quando arriva il pagamento. Serve fare domanda? Tutte le INFO; Pensioni, fino a 655 euro in più per i nati entro il 1962. Quattordicesima 2026, quando arriva e a chi spetta: per i pensionati aumenti fino a 655 euroÈ In arrivo tra giugno e luglio la quattordicesima 2026: una mensilità aggiuntiva che spetta ai lavoratori dipendenti (se prevista dal contratto) e ai pensionati over 64 con redditi entro le soglie ... fanpage.it Pensionati, tra poche settimane arriva la quattordicesima: a chi spetta e a quanto ammontaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pensionati, tra poche settimane arriva la quattordicesima: a chi spetta e a quanto ammonta ... tg24.sky.it Pensioni, quattordicesima in arrivo: chi ha diritto alla mensilità extra fino a 655 euro - facebook.com facebook La quattordicesima puntata Ve la raccontiamo così #GFVIP x.com