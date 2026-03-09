Carta del docente 2026 | come richiederla quando arriva e a chi spetta

Dal 9 marzo è attivo il bonus di 383 euro previsto dalla Carta del docente 2026, destinato ai docenti. La procedura per richiederla è già aperta e le modalità di accesso sono state rese note. La carta è rivolta agli insegnanti che soddisfano i requisiti stabiliti e permette di usufruire di un contributo per l’aggiornamento e l’acquisto di materiali didattici.

La Carta del docente 2026 prende il via, il bonus è attivo da oggi lunedì 9 marzo per una cifra di 383 euro. Il beneficio è esteso al personale educativo e ai docenti con supplenza annuale – con scadenza 31 agosto – o fino al termine delle attività didattiche, ossia 30 giugno. Con questo importo, che originariamente era di 500 euro, salvo poi essere tagliato dal Ministero, il docente potrà acquistare libri e ingressi nei musei o biglietti per eventi culturali, ma anche le iscrizioni a corsi di aggiornamento e master, oltre a servizi di trasporto o l’acquisto di strumenti musicali. Si parla di circa un milione di beneficiari – fa sapere il Ministero – oltre 200mila in più rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

