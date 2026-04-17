La dea bendata bacia la provincia di Latina | vinti quasi 30mila euro al Superenalotto

Una donna di Sezze ha vinto quasi 30.000 euro al Superenalotto nell’estrazione del 10 marzo. Ha centrato un “4” con il Superstar, portando a casa il premio. La vincita si è verificata nella provincia di Latina, in un momento in cui il jackpot continua ad attirare l’attenzione dei giocatori. La giocatrice ha scelto di abbonarsi alla piattaforma di notizie locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo di fortuna a Sezze, dove una donna ha centrato un “4” con il Superstar nell’estrazione del 10 marzo del SuperEnalotto. La vincita, registrata presso il Billy Bar, ammonta a circa 33.000 euro lordi, che al netto delle imposte si traducono in 26.726 euro effettivamente incassati. Il costo della schedina giocata è stato di appena 3 euro. Una vincita significativa che porta un sorriso nel territorio setino, grazie a una giocata fortunata nel punto vendita in località Zoccolanti. #Sezze #Superenalotto #Vincita #Fortuna #BillyBar #Zoccolanti #Superstar #Lotteria. Per le vostre segnalazioni alla nostra redazione, potete usare il canale messanger su facebook, oppure scrivere a latina@dayitalianews.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La dea bendata bacia la provincia di Latina: vinti quasi 30mila euro al Superenalotto Notizie correlate Leggi anche: La dea bendata bacia il casertano: vinti quasi 4mila euro al SuperEnalotto La dea bendata premia la Brianza: vinti quasi 30mila euroLa dea bendata torna a baciare la Brianza: come ha riportato Agipronews, tra venerdì 30 e sabato 31 in Lombardia sono stati vinti 128mila euro al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Dea Bendata bacia Aprilia: centrato un terno da 22.500 euro; Terni, gioca due euro e ne vince quasi trecentomila: la ‘Dea’ bendata bacia ancora la città; Terracina: il forte vento spezza gli ormeggi della Maria Maddalena; Centro Morbella e Consorzio, il Giudice annulla la delibera da 122mila euro. La Dea Bendata bacia ancora il Bar MocaianaGUBBIO – A Gubbio la fortuna fa nuovamente tappa al Bar Mocaiana, lungo la strada verso Perugia, dove è stato venduto un biglietto vincente della Lotteria Italia 2025-2026 da 50 mila euro, premio di ... lanazione.it Frosinone, gratta e vinci da 50mila euro al bar Quadrifoglio. Biglietto fortunato anche a RipiAncora una volta la dea bendata bacia la Ciociaria, regalando complessivamente ben 100 mila euro a due fortunati vincitori. Nella giornata di ieri, infatti, due persone che avevano acquistato il ... ilmessaggero.it Premio Dedalo e Icaro, seconda edizione. Le parole del presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi - facebook.com facebook