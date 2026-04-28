Latina arti marziali contro uno studente | indagato docente in provincia di Latina

A Latina, un insegnante è stato messo sotto indagine per aver coinvolto uno studente in un episodio legato alle arti marziali. L’incidente si è verificato durante il cambio d’ora e ha portato le autorità a avviare un’indagine giudiziaria. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze precise dell’accaduto. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine e della magistratura.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio nato durante un cambio d’ora e finito al centro di un’inchiesta giudiziaria. Un insegnante del Liceo Scientifico “Giovan Battista Grassi” di Latina è indagato per abuso dei mezzi di correzione e lesioni aggravate nei confronti di uno studente che, all’epoca dei fatti, aveva 17 anni. L’episodio vicino alla palestra. Secondo la denuncia presentata dai genitori del ragazzo, i fatti risalgono a dicembre 2025 e sarebbero avvenuti nei pressi della palestra dell’istituto di via Padre Sant’Agostino. Il tutto sarebbe nato dopo che lo studente avrebbe pestato una scarpa del professore. Il docente, secondo l’accusa, lo avrebbe richiamato chiedendogli di pulirla.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Latina, arti marziali contro uno studente: indagato docente in provincia di Latina Notizie correlate Latina, pesta la scarpa al professore e lui lo colpisce: docente indagato Sotto accusa un insegnante del liceo scientifico “Giovan Battista Grassi”: per la Procura avrebbe immobilizzato un 17enne con una tecnica di judo. Leggi anche: Latina, studente di 15 anni aggredito da tre coetanei finisce in ospedale