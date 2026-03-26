Le ultime su Garlasco a Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono tornati su Rete 4 con un nuovo episodio di Quarto Grado, il programma dedicato alla cronaca nera. La puntata, trasmessa come ogni venerdì, si è concentrata sugli ultimi sviluppi del caso di Garlasco, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui fatti di cronaca legati a questa vicenda.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano, come ogni venerdì, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 27 marzo 2026. Al centro della puntata, ancora il giallo di Garlasco: secondo le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo, Chiara avrebbe tentato di difendersi dall’aggressione e potrebbe essere morta mezz’ora dopo rispetto all’orario dichiarato. Il caso si arricchisce inoltre di nuovi elementi, grazie alle indiscrezioni sui risultati della BPA effettuata dai RIS di Cagliari, i cui esiti potrebbero rivelarsi decisivi. In evidenza anche il caso di Pierina Paganelli: un video esclusivo e alcuni messaggi audio, riemersi durante l’ultima udienza, potrebbero sollevare nuovi dubbi sull’alibi di Louis. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le ultime su Garlasco a Quarto Grado Articoli correlati Quarto Grado tra le ultime su Garlasco e la scomparsa di Federica TorzulloGianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 16 gennaio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera,... Quarto Grado stasera su Rete 4: Garlasco e il dramma del piccolo DomenicoStasera a Quarto Grado: le novità sul giallo di Garlasco e il PC di Alberto Stasi. Garlasco: la difesa di Stasi risponde a Quarto Grado Tutto quello che riguarda Quarto Grado Temi più discussi: Quarto Grado: Delitto di Garlasco: gli orari dell'aggressione e della morte di Chiara Poggi Video; Garlasco, l'accusa di Roberta Bruzzone sulle prove false nel caso: C'è una regia principale; Quarto Grado, dal pc di Chiara la verità su Garlasco? Accessi ai video intimi; Delitto di Garlasco, a Quarto Grado l’ombra dei video intimi: il movente era nel pc di Chiara? Il consulente di Stasi: Tracce di accessi. Quarto Grado, le anticipazioni della puntata del 20 marzo: novità sul caso Garlasco e Liliana ResinovichVenerdì 20 marzo, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da ... msn.com Delitto di Garlasco | Bruzzone Una regia e un chiaro regista dietro questo caso, fabbricano prove falseIl delitto di Garlasco a Quarto Grado con le parole di Roberta Bruzzone, criminologa e psichiatra: ecco che cosa ha detto in diretta tv ... ilsussidiario.net Nel mistero della morte di Liliana, le contraddizioni del marito Sebastiano fanno discutere: un racconto che non convince o semplice reazione al dolore #Quartogrado - facebook.com facebook Quarto Grado (@QuartoGrado) / Posts / X x.com