Per quanto tempo la pupù resta nel tuo corpo? La risposta secondo uno studio cambia la tua salute

Uno studio recente ha analizzato il tempo che le feci trascorrono nell’intestino, evidenziando come questa durata possa influire sulla salute complessiva. La ricerca si concentra sui processi digestivi e su come il transito intestinale possa variare da persona a persona. Non vengono fornite conclusioni definitive, ma i risultati suggeriscono che i tempi di evacuazione potrebbero essere un fattore importante da considerare per il benessere generale.

Il tempo che le feci impiegano a attraversare l’intestino potrebbe avere implicazioni più profonde sulla salute generale di quanto si pensasse finora. Secondo una revisione che ha combinato dati provenienti da decine di studi, emergono differenze significative tra i microbiomi intestinali di chi ha un transito veloce e chi invece procede più lentamente. La ricerca, condotta da un team guidato dai nutrizionisti Nicola Procházková e Henrik Roager dell’Università di Copenaghen, ha esaminato migliaia di pazienti sia sani che affetti da condizioni come sindrome dell’intestino irritabile, costipazione e cirrosi epatica. I risultati suggeriscono.🔗 Leggi su Cultweb.it

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