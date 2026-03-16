Jannik Sinner giocherà a Miami dopo aver vinto ieri la finale del Masters 1000 di Indian Wells. La data del suo debutto nel torneo di Miami sarà stabilita in base al sorteggio, che si tiene prossimamente. Sono due le ipotesi di data per la partenza: una prima possibile settimana e una seconda leggermente più tarda. La sua partecipazione sarà confermata ufficialmente nei prossimi giorni.

Quando giocherà Jannik Sinner a Miami? Il numero 2 del mondo ha trionfato ieri nella finale del Masters 1000 di Indian Wells. Un successo sofferto contro un redivivo Daniil Medvedev, ma proprio per questo ancora più significativo, alla luce della prestazione del russo e di quanto il moscovita ha mostrato nel corso del torneo californiano. Il riferimento è soprattutto alla vittoria in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale. Si entra ora nel vivo del secondo atto del Sunshine Double: in Florida, Sinner andrà a caccia di un altro titolo, con l’obiettivo di replicare quanto già fatto nel 2024, quando dominò semifinale e finale proprio contro Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Jannik Sinner a Miami? L’orario del sorteggio e le due ipotesi di data per il debutto

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