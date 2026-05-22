L’America’s Cup 2027 si svolgerà nell’estate di quell’anno nelle acque di Napoli, con le regate che si terranno nell’area di Bagnoli. Questa sarà la prima volta che la competizione più antica del mondo si terrà in questa città italiana. Le regate si svolgeranno in uno dei contesti più suggestivi del paese, offrendo una cornice unica per l’evento sportivo. La decisione di scegliere Napoli come sede è stata ufficializzata di recente, confermando così l’assegnazione delle regate per il 2027.

La America’s Cup si disputerà nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli: nello specifico sarà l’area di Bagnoli a ospitare la competizione sportiva più antica del mondo, in uno degli scenari più suggestivi al mondo. All’ombra del Vesuvio e con Capri e Ischia non così distanti, gli appassionati godranno di una cartolina unica nel suo genere, contorno perfetto alla massima manifestazione velica e che rappresenterà anche un grande volano per il turismo di un’area geografica sempre molto apprezzata. Team New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca, affrontando nel Match Race conclusivo il sodalizio che avrà prevalso nel torneo degli... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si farà l’America’s Cup 2027 a Napoli? Le località scelte per le regate

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Americas Cup 2027 a Napoli: unoccasione da 700 milioni per il rilancio di Bagnoli

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