America' s Cup quando ci saranno le prime regate a Napoli | arriva l' annuncio

A Napoli si avvicinano le prime regate della Louis Vuitton America's Cup, con la seconda tappa prevista per fine settembre. La competizione segue la prima tappa che si è svolta a Cagliari, e le imbarcazioni da regata si preparano a scendere in acqua nel porto partenopeo. La città si prepara ad accogliere gli eventi velici, che coinvolgono diverse imbarcazioni e team provenienti da vari paesi. Le regate si terranno nel tratto di mare davanti alla città, con una serie di prove programmate per questa fase preliminare.

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