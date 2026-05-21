America' s Cup quando ci saranno le prime regate a Napoli | arriva l' annuncio

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si avvicinano le prime regate della Louis Vuitton America's Cup, con la seconda tappa prevista per fine settembre. La competizione segue la prima tappa che si è svolta a Cagliari, e le imbarcazioni da regata si preparano a scendere in acqua nel porto partenopeo. La città si prepara ad accogliere gli eventi velici, che coinvolgono diverse imbarcazioni e team provenienti da vari paesi. Le regate si terranno nel tratto di mare davanti alla città, con una serie di prove programmate per questa fase preliminare.

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Napoli scalda i motori per i bolidi della vela. La seconda regata preliminare della Louis Vuitton America's Cup si terrà a fine settembre proprio nella città partenopea, dopo la prima tappa di Cagliari. Ad annunciarlo è il ministro per lo sport Andrea Abodi: “L’Italia raddoppia. La seconda regata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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