Jannik Sinner parteciperà al torneo di Roland Garros, che si svolgerà a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Al primo turno, il tennista italiano affronterà il francese Clement Tabur. Le date delle eventuali partite successive sono già state comunicate e si svolgeranno nel corso della manifestazione. La competizione si svolge sulla terra rossa e rappresenta il secondo Slam della stagione tennistica.

Jannik Sinner affronterà il francese Clement Tabur al primo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il sorteggio ha offerto in dote un esordio sulla carta morbido per il fuoriclasse altoatesino, che incrocerà un padrone di casa, ammesso al tabellone principale grazie a una wild-card. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il 26enne, numero 165 del circuito internazionale, in un debutto che dovrebbe permettergli di entrare nel clima del torneo con partite al meglio di tre set e che dovrebbe consentirgli di carburare pian piano il tour de force di cui si è reso protagonista negli ultimi due mesi e mezzo, vincendo cinque Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner al Roland Garros? Due ipotesi per il debutto, già certe le date dei turni successivi

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Perché Sinner si sta allenando così duramente per Monte-Carlo Ecco a cosa sta puntando.

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