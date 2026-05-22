Qualiano rifiuti sulla viabilità di servizio in via Ripuaria

A Qualiano si sono verificati ancora episodi di abbandono di rifiuti sulla strada di servizio in via Ripuaria. Nella zona periferica, si sono accumulati sia vecchi cumuli che nuovi scarichi di materiali speciali. La presenza di rifiuti lungo questa arteria ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La situazione si ripete dopo episodi simili già segnalati in passato, contribuendo a peggiorare le condizioni della viabilità di questa zona periferica.

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Nuovi abbandoni di rifiuti speciali in via Ripuaria a Qualiano, sulla viabilità di servizio: tra vecchi cumuli e nuovi scarichi, cresce l’allarme nella zona periferica. Non si ferma a Qualiano l’emergenza legata all’abbandono dei rifiuti. L’ennesima segnalazione arriva da via Ripuaria, lungo la viabilità di servizio della Grande Viabilità, dove il degrado continua a crescere sotto gli occhi di tutti. Vecchi rifiuti mai rimossi e nuovi abbandoni. A documentare la situazione è stato Il Punto!, che ha effettuato un nuovo sopralluogo nella zona. Il quadro che emerge è chiaro: i vecchi rifiuti sono ancora lì, mai rimossi, mentre nel frattempo si aggiungono nuovi scarichi abusivi, tra cui anche rifiuti edili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti sulla viabilità di servizio in via Ripuaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Qualiano, rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità Sullo stesso argomento Qualiano, rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande ViabilitàNuovi sversamenti sulla viabilità di servizio all’ingresso della Grande Viabilità: dopo la bonifica tornano rifiuti edili e domestici Ritorniamo su... Qualiano, ripulita la viabilità di servizio della Grande viabilitàDopo la pubblicazione del nostro articolo rimosso gran parte dei rifiuti dalla viabilità di servizio, ma restano pannelli di cartongesso e una vasta... Esperimenti sulla viabilità finiti in 3 ore. Fate sul serio?Sostiene Zinni: In via Ranieri nessun pasticcio, quando si sperimenta, si sperimenta. Lapalissièno, direbbe Banfi. Ad Ancona la viabilità va a tentativi: proviamoci, tanto che ci costa? Mal che vada ... corriereadriatico.it Impianto rifiuti, scoppia la polemica: Scelta sbagliata, viabilità a rischioImpianto per il trattamento dei rifiuti da pulizia degli arenili e del trattamento stradale a Gabella vicino al casello dell’A14, appena arrivato il via libera dai sindaci in assemblea Ata divampano ... ilrestodelcarlino.it