Qualiano ripulita la viabilità di servizio della Grande viabilità

A Qualiano sono stati rimossi molti rifiuti dalla viabilità di servizio della Grande viabilità, dopo che il nostro articolo aveva segnalato la situazione. Tuttavia, restano ancora pannelli di cartongesso e una vasta area invasa da scarti che si estende oltre il guardrail. La situazione non è stata completamente risolta e alcune zone sono ancora in condizioni di abbandono.

Dopo la pubblicazione del nostro articolo rimosso gran parte dei rifiuti dalla viabilità di servizio, ma restano pannelli di cartongesso e una vasta area ancora invasa da scarti oltre il guardrail. Intervento dopo la denuncia, ma il lavoro resta incompleto. La viabilità di servizio della grande viabilità a Qualiano è stata ripulita dopo la pubblicazione del nostro articolo, che aveva documentato in maniera dettagliata lo stato di degrado della zona, trasformata in una vera e propria discarica abusiva. In quell’area era stato abbandonato di tutto: sacchi, materiale edilizio, scarti vari e rifiuti di ogni genere accumulati senza controllo. Con una nuova foto – accompagnata anche da un video – abbiamo documentato la pulizia avvenuta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, ripulita la viabilità di servizio della Grande viabilità Articoli correlati Qualiano, grande viabilità soffocata dai rifiuti all’imbocco di via RipuariaSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di... Qualiano, Grande Viabilità al buio: l’oscurità favorisce l’abbandono dei rifiutiSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di...