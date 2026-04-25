Qualiano rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità

A Qualiano, sulla viabilità di servizio all’ingresso della Grande Viabilità, sono stati nuovamente abbandonati rifiuti edili e domestici. Dopo un intervento di bonifica, i rifiuti sono stati ritrovati nello stesso punto, creando una situazione di accumulo lungo la strada. Le autorità hanno documentato la presenza di materiali di vario tipo, tra cui plastica, cartone e residui edilizi. Nessuna persona è stata ancora identificata come responsabile degli sversamenti.

Nuovi sversamenti sulla viabilità di servizio all’ingresso della Grande Viabilità: dopo la bonifica tornano rifiuti edili e domestici. Ritorniamo su una delle criticità che affligge la città di Qualiano che per la sua periferia rurale è presa di mira da gente senza scrupoli che continua ad abbandonare rifiuti di ogni genere. Il precedente. Siamo tornati su via Ripuaria all’ingresso della Grande Viabilità, in particolare sulla viabilità di servizio. Il 12 febbraio riportammo le condizioni indecenti della viabilità. Era praticamente bloccata dai rifiuti. Dopo il servizio giornalistico vi fu un’operazione di rimozione, ma non furono tutti rimossi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità Qualiano, rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità Notizie correlate Qualiano, ripulita la viabilità di servizio della Grande viabilitàDopo la pubblicazione del nostro articolo rimosso gran parte dei rifiuti dalla viabilità di servizio, ma restano pannelli di cartongesso e una vasta... Qualiano, grande viabilità soffocata dai rifiuti all’imbocco di via RipuariaSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di...