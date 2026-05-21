Per partecipare alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, gli elettori devono presentare la tessera elettorale e un documento di identità valido. Per votare per il sindaco, bisogna recarsi al seggio competente e seguire le indicazioni per l’espressione della preferenza. Ogni elettore può votare per un candidato a sindaco e, all’interno della stessa scheda, indicare le preferenze per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Oltre 6,2 milioni di italiani si recheranno alle urne per le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. Per votare servono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Sul come si vota, esistono delle differenze a seconda della grandezza del comune e della regione di appartenenza. Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: i documenti necessari Partiamo dai documenti necessari per votare nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. Per scegliere sindaco e consiglieri comunali, bisognerà presentarsi nel seggio elettorale assegnato con un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida o passaporto). In caso di smarrimento della tessera elettorale, oppure se gli spazi per i timbri sono stati esauriti, è possibile richiederne una nuova presso gli uffici del comune di residenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026, quali documenti servono e come si vota per il sindaco

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