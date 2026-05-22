A Punta Marina, sul litorale di Ravenna, i pavoni sono diventati i protagonisti delle ultime settimane, attirando l’attenzione dei residenti e dei visitatori. Questi animali si sono stabiliti in alcune zone pubbliche e private, creando un’atmosfera particolare lungo la spiaggia e nelle aree circostanti. Le autorità locali hanno iniziato a monitorare la presenza dei pavoni, che sono stati avvistati frequentemente nei pressi di strutture ricettive e spazi aperti. La presenza di questi uccelli ha suscitato curiosità e discussioni tra chi frequenta la zona.

A Punta Marina, sul litorale di Ravenna, i protagonisti assoluti delle ultime settimane sono, nel bene e nel male, i pavoni che hanno "invaso" il paese e sono diventati un fenomeno virale capace di attirare curiosi, turisti e perfino l'attenzione della stampa straniera, con articoli comparsi anche su giornali francesi e inglesi. Quella che per molti residenti rappresenta una convivenza complicata, tra schiamazzi e incursioni quotidiane, si è trasformata per commercianti e attività locali in un'occasione originale da cogliere al volo. Così i pavoni sono finiti ovunque: sulle tazze, sulle calamite da frigorifero, nei biscotti decorati e perfino nei gelati dedicati ai nuovi "vip" della località balneare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Punta Marina, i pavoni diventano simbolo del turismo locale

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