Il club ha aperto le prenotazioni per la nuova maglia ufficiale della stagione 2026-2027, comunemente chiamata home kit. La maglia è disponibile in preorder e i tifosi possono già acquistarla online. Chi effettua l’ordine riceverà un omaggio dedicato. La maglia presenta un design aggiornato rispetto alle versioni precedenti e sarà indossata nelle partite ufficiali della prossima stagione. La data di consegna è prevista entro pochi giorni dall’ordine.

Le indiscrezioni circolate in rete negli ultimi giorni hanno trovato conferma ufficiale. Dopo gli spoiler fotografici di alcune divise già messe in vendita in alcuni negozi il Milan ha rotto gli indugi. "Torna alle radici rossonere attraverso l'estetica più iconica del Club. Un look distintivo, inconfondibilmente rossonero, che attraversa generazioni e conferma il legame profondo con la propria storia". Dal punto di vista visivo, la maglia propone bande larghe rossonere, presenti sia sul fronte sia sul retro del tessuto. Si tratta di un chiaro richiamo stilistico alla celebre maglia del Milan che, sempre sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, conquistò lo Scudetto nella stagione 2010-2011. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuova prima maglia Milan 2026-2027: il club lancia il pre-order e un regalo per i tifosi

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INTER, LA NUOVA MAGLIA 2026/2027 FA IMPAZZIRE I TIFOSI

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