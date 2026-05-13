Il proprietario di un esercizio commerciale ha presentato una denuncia per la rimozione immediata di uno sbarramento abusivo installato su una strada pubblica nella zona della stazione di Siponto Lido a Manfredonia. La richiesta include anche il ripristino della normale viabilità, che risulta compromessa dalla presenza del blocco. La situazione riguarda un tratto di via Acceptus, dove si è verificata l’occupazione non autorizzata dello spazio pubblico.

Marasco: "Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità - Via Acceptus, zona Stazione Siponto Lido Manfredonia" OGGETTO: Esposto - Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità - Via Acceptus, zona Stazione Siponto Lido Manfredonia. Il sottoscritto Giuseppe Marasco , nella qualità di Consigliere Comunale della Città di Manfredonia, espone quanto segue. 2. Detta barriera impedisce la normale circolazione veicolare, consentendo il transito solo a pedoni, biciclette e motocicli; CONSIDERATO CHE1. La chiusura abusiva di una strada pubblica integra le fattispecie di cui agli artt.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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