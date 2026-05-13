Marasco | Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità – Via Acceptus zona Stazione Siponto Lido Manfredonia
Il proprietario di un esercizio commerciale ha presentato una denuncia per la rimozione immediata di uno sbarramento abusivo installato su una strada pubblica nella zona della stazione di Siponto Lido a Manfredonia. La richiesta include anche il ripristino della normale viabilità, che risulta compromessa dalla presenza del blocco. La situazione riguarda un tratto di via Acceptus, dove si è verificata l’occupazione non autorizzata dello spazio pubblico.
Marasco: "Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità - Via Acceptus, zona Stazione Siponto Lido Manfredonia" OGGETTO: Esposto - Denuncia per rimozione immediata di sbarramento abusivo su pubblica via e ripristino della viabilità - Via Acceptus, zona Stazione Siponto Lido Manfredonia. Il sottoscritto Giuseppe Marasco , nella qualità di Consigliere Comunale della Città di Manfredonia, espone quanto segue. 2. Detta barriera impedisce la normale circolazione veicolare, consentendo il transito solo a pedoni, biciclette e motocicli; CONSIDERATO CHE1. La chiusura abusiva di una strada pubblica integra le fattispecie di cui agli artt.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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