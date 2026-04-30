Manfredonia intervento negato a Marasco Il consigliere scrive al Prefetto

Un consigliere comunale di Manfredonia ha scritto una lettera al Prefetto per segnalare che un intervento richiesto a Marasco è stato rifiutato. La comunicazione è stata indirizzata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi della negazione o sulla natura dell’intervento stesso. La vicenda si inserisce nel contesto delle attività amministrative del territorio e delle pratiche in corso presso il Comune.

Alla cortese attenzione diS.E. il Prefetto di FoggiaDott. Paolo Giovanni GriecoPrefettura - Ufficio Territoriale del Governo di FoggiaPiazza XX Settembre, 1 - 71121 Foggiae p. c. MINISTRO DELL'INTERNOPROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA co TRIBUNALE Oggetto: Richiesta di udienza urgente - Segnalazione lesione prerogative consigliere comunale e turbativa del confronto democratico - Consiglio Comunale di Manfredonia del 29 aprile 2026, (posta certificata) Il sottoscritto Giuseppe Marasco, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, intervento negato a Marasco. Il consigliere scrive al Prefetto Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia” Marasco: “Illuminazione pubblica e ditta appaltatrice inefficiente a Manfredonia”Il Sindaco di Manfredonia è il responsabile primo della sicurezza e dell'incolumità pubblica (art. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: Lesa la democrazia; Open Day AMMI a Manfredonia, D’Errico: Anche quest'anno un nostro intervento diretto sul territorio; APPALTO STANZIATI Foggia, lavori su via Manfredonia: cambia l’appalto, stanziati altri 110mila euro; Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: Lesa la democrazia. Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: Lesa la democraziaManfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l'intervento a Marasco: Lesa la democrazia Consiglio Comunale Manfredonia: al Consigliere ... ilsipontino.net MARASCO MIGRANTI Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: Lesa la democraziaGravissimo episodio oggi in Consiglio Comunale a Manfredonia. Al sottoscritto Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale del Gruppo Misto, è stato impedito dal Presidente del Consiglio di intervenire nel ... statoquotidiano.it RE-CALL Consiglio comunale di Manfredonia sospeso per intemperanze del pubblico: proteste fragorose, si torna in aula Leggi la notizia completa https://lattacco.it/it/cronaca/20-la-bianca/51516-consiglio-comunale-di-manfredonia-sospeso-per-intemp - facebook.com facebook