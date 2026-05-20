I bonus dei direttori generali delle Asl e degli ospedali dell' Umbria

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale dell'Umbria ha approvato due delibere riguardanti la sanità per il 2026, con allegati che dettagliando gli obiettivi per le aziende sanitarie e i direttori generali. La presidente della Regione, che ha anche la delega alla Salute, ha firmato le nuove linee guida per i bonus destinati ai vertici delle strutture sanitarie. È stato inoltre definito un nuovo sistema di monitoraggio delle attività e delle performance delle aziende sanitarie regionali.

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Due delibere, più allegati, per la sanità dell’Umbria del 2026. La giunta di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria e detentrice della delega alla Salute, ha approvato gli obiettivi per le aziende sanitarie, e quindi per i direttori generali, e anche il nuovo sistema di monitoraggio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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