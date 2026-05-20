I bonus dei direttori generali delle Asl e degli ospedali dell' Umbria
La giunta regionale dell'Umbria ha approvato due delibere riguardanti la sanità per il 2026, con allegati che dettagliando gli obiettivi per le aziende sanitarie e i direttori generali. La presidente della Regione, che ha anche la delega alla Salute, ha firmato le nuove linee guida per i bonus destinati ai vertici delle strutture sanitarie. È stato inoltre definito un nuovo sistema di monitoraggio delle attività e delle performance delle aziende sanitarie regionali.
Due delibere, più allegati, per la sanità dell’Umbria del 2026. La giunta di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria e detentrice della delega alla Salute, ha approvato gli obiettivi per le aziende sanitarie, e quindi per i direttori generali, e anche il nuovo sistema di monitoraggio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
PRIMI GIORNI PER GIOVANNI CARRETTA ALLA GUIDA DELL'ULSS7: IL DG VISITA SUBITO GLI OS... | 02/03/2026
Sullo stesso argomento
Si cercano i nuovi direttori generali di Asl e ospedali pugliesi, pronte 104 candidatureLa procedura prevede ora la nomina dei componenti della commissione esaminatrice che è composta da tre membri: uno nominato dall’Agenas, uno...
Sanità, riduzione della spesa e liste d?attesa: per i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi contratti vincolati ai risultatiAbbattimento delle liste d’attesa, monitoraggio costante della spesa sanitaria, contenimento della spesa per beni e servizi, trasparenza e...
Sanità, riduzione della spesa e liste d’attesa: per i nuovi direttori generali delle Asl pugliesi contratti vincolati ai risultatiAbbattimento delle liste d’attesa, monitoraggio costante della spesa sanitaria, contenimento della spesa per beni e servizi, trasparenza e anticorruzione, obbligo del rispetto delle ... quotidianodipuglia.it
Direttori generali delle Asl, i nomi scelti dalla RegioneLa Giunta regionale ha scelto i nomi dei direttori generali della aziende sanitarie. Non tutti, per ora. Ma il quadro si è delineato dopo la riunione convocata a Villa Devoto dalla presidente ... unionesarda.it