La Regione Puglia aumenta l' Irpef Decaro | Costretto per coprire 349 milioni di disavanzo sanitario

La Regione Puglia ha annunciato un incremento dell’addizionale Irpef, decisione presa per far fronte a un disavanzo sanitario pari a 349 milioni di euro. La misura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o le tempistiche. La decisione arriva in un momento di difficoltà finanziaria per il sistema sanitario regionale, che ha reso necessario ricorrere a questa misura per coprire le spese non sostenute.

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