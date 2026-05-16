La Regione Puglia aumenta l' Irpef Decaro | Costretto per coprire 349 milioni di disavanzo sanitario

Da foggiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha annunciato un incremento dell’addizionale Irpef, decisione presa per far fronte a un disavanzo sanitario pari a 349 milioni di euro. La misura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione o le tempistiche. La decisione arriva in un momento di difficoltà finanziaria per il sistema sanitario regionale, che ha reso necessario ricorrere a questa misura per coprire le spese non sostenute.

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La Regione Puglia ha ufficializzato l'aumento dell'addizionale Irpef per coprire un disavanzo sanitario da 349 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente Antonio Decaro nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bari il 16 maggio, spiegando di essere "costretto a utilizzare la leva fiscale". 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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