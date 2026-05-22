Pubblica la foto di un neonato malato per una ricerca scientifica la madre lo denuncia | 5mila euro di multa al pediatra

Una donna ha denunciato un pediatra dopo che quest’ultimo aveva pubblicato online le fotografie di un neonato con una grave malformazione, inserendole in un elaborato scientifico presentato a un convegno medico. La denuncia è arrivata in seguito a questa pubblicazione e ha portato a una sanzione di 5.000 euro per il professionista. La vicenda riguarda la condivisione di immagini di un bambino malato senza il consenso dei genitori, sollevando questioni legate alla privacy e all’etica in ambito medico.

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