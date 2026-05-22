Pubblica la foto di un neonato malato per una ricerca scientifica la madre lo denuncia | 5mila euro di multa al pediatra
Una donna ha denunciato un pediatra dopo che quest’ultimo aveva pubblicato online le fotografie di un neonato con una grave malformazione, inserendole in un elaborato scientifico presentato a un convegno medico. La denuncia è arrivata in seguito a questa pubblicazione e ha portato a una sanzione di 5.000 euro per il professionista. La vicenda riguarda la condivisione di immagini di un bambino malato senza il consenso dei genitori, sollevando questioni legate alla privacy e all’etica in ambito medico.
Aveva pubblicato le fotografie di un neonato affetto da una grave malformazione all’interno di un elaborato scientifico presentato durante un convegno medico. Immagini che ritraevano il bambino nella culla dell’ospedale, accompagnate da informazioni dettagliate sulla storia clinica della famiglia. Materiale finito anche online, sul sito della Società Italiana di Pediatria, e poi rimosso. Per questo, un medico è stato sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali con una multa da 5mila euro. La segnalazione della madre. A far partire l’istruttoria è stata la segnalazione della madre del bambino, nel frattempo deceduto, che aveva trovato in rete le immagini del figlio utilizzate nell’ambito della ricerca medico-scientifica. 🔗 Leggi su Open.online
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Non è possibile pubblicare immagini di una persona malata senza consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate. A maggior ragione se ne ledono la dignità. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha irrogato facebook
Non si può diffondere la foto di un malato senza il suo consenso, multato un medicoAGI - Non è possibile pubblicare immagini di un malato senza il suo consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate. A maggior ragione se ne ledono ... msn.com