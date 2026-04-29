Controlli al Giambellino stangata per un minimarket | multa da 5mila euro per i sacchetti di plastica

Tre ispezioni sono state effettuate recentemente nel quartiere Giambellino, concentrandosi sulle attività commerciali presenti. Durante i controlli sono state elevate multe per diverse irregolarità riscontrate. In particolare, un minimarket è stato multato con una sanzione di cinquemila euro a causa dell'uso di sacchetti di plastica non conformi alle normative vigenti. Le verifiche hanno coinvolto più esercizi della zona.

Tre controlli presso le attività commerciali del Giambellino che hanno portato a una serie di multe salate. Si tratta di un’attività della polizia locale Annonaria in zona Giambellino-Lorenteggio.Problemi di igiene nel barGli agenti, in un bar di via Giambellino, hanno trovato una serie problemi.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Treviglio, formaggi venduti online senza licenza e senza controlli: scatta la multa da 5mila euro Latina: minimarket chiuso per topi e multa da 3.000 euroUn minimarket nell’area settentrionale della provincia di Latina è stato immediatamente chiuso dalle autorità sanitarie a seguito di un controllo del...