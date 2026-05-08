Mark Hamill pubblica la foto di Donald Trump nella tomba la Casa Bianca | Un individuo malato

L’attore noto per il ruolo in Star Wars ha condiviso online una foto che ritrae Donald Trump nella tomba, accompagnata dalla didascalia “Un individuo malato”. La pubblicazione ha scatenato reazioni sui social, generando un ulteriore confronto tra le parti. La discussione si inserisce in una serie di scambi pubblici tra l’attore e l’ex presidente, entrambi protagonisti di recenti polemiche sui social network.

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Nuovo scontro social tra Mark Hamill e Donald Trump. L’attore di Star Wars è infatti finito al centro delle polemiche dopo aver pubblicato su Bluesky un’immagine ritoccata del presidente americano raffigurato dentro una tomba, con una lapide che riportava le date “1946-2024” e la scritta “If Only”, “Se solo”. Nel post originale, poi cancellato, Hamill aveva accompagnato la foto con un lungo commento in cui spiegava di non augurare la morte a Trump, ma piuttosto di “.volerlo vedere vivere abbastanza a lungo da assistere alla sua devastante sconfitta alle elezioni di metà mandato, essere chiamato a rispondere della sua corruzione senza precedenti, incriminato, condannato e umiliato per i suoi crimini.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Mark Hamill pubblica la foto di Donald Trump nella tomba, la Casa Bianca: “Un individuo malato” Notizie correlate Donald Trump irride l'Iran, la Casa Bianca pubblica le immagini dell'attacco Usa con la Macarena in sottofondoMartedì 3 marzo, l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato le immagini dell’attacco all’Iran in un video accompagnato, in sottofondo dalla... Leggi anche: Per la Casa Bianca la guerra è intrattenimento, il video imbarazzante e la furia di Ben Stiller contro Donald Trump Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mark Hamill: da Luke Skywalker al Joker, storia di un'icona; Mark Hamill pubblica l’immagine di Trump morto nella tomba dopo aver posato con Barack Obama; Mark Hamill, star di Star Wars, pubblica un’immagine del presidente Trump morto in una tomba con la didascalia Se solo; Donovan Mitchell mette in prospettiva la pressione dei playoff NBA. Batman: The Killing Joke, Mark Hamill pubblica la prima immagineMark Hamill ha pubblicato la prima immagine del film di animazione Batman: The Killing Joke. Confermato anche Kevin Conroy come voce del cavaliere oscuro. Ai due si aggiungerà Tara Strong, che ... cinema.everyeye.it Mark Hamill è Luke Skywalker. Ma è anche il Joker. E tra questi due poli opposti c'è un incidente automobilistico che gli ha cambiato il volto, una carriera televisiva lunghissima, una graphic novel scritta con il cugino, un mockumentary sui nerd girato al Comic- - facebook.com facebook