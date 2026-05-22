Psicologo di base la legge popolare in Commissione regionale La promotrice | Rocca vuole stravolgerla

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Commissione regionale si sta discutendo una legge riguardante i servizi di psicologia di base. La promotrice del progetto, un'esponente del Partito Democratico, ha accusato la maggioranza di aver evitato il confronto per gran parte della legislatura, e ora di aver avviato un iter rapido che modifica significativamente il testo proposto da 13mila cittadini. La questione riguarda le modalità di accesso e l'organizzazione dei servizi di psicologia per i cittadini, con una forte opposizione da parte di alcuni rappresentanti politici.

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La promotrice dem Sara Battisti: "Per quasi tutta la legislatura non hanno voluto discutere nessuna proposta e adesso accelerano con un loro testo che stravolge quella firmata da 13mila cittadini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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