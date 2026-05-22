Da lunedì 18 maggio, la nuova serie animata “Prova a non ridere!” va in onda su Rai Gulp alle 19, con episodi inediti che vengono trasmessi ogni giorno. L’ideatore e protagonista, Pera Toons, ha rilasciato un’intervista in cui spiega che le sue battute piacciono sia ai bambini che agli adulti. Ha inoltre espresso fiducia nei confronti dell’intelligenza artificiale, affermando di non temere che possa minacciare il suo lavoro nel settore dell’intrattenimento.

La nuova serie animata “Prova a non ridere!” ha debuttato su Rai Gulp da lunedì 18 maggio, con appuntamento quotidiano alle 19.30 escluso il sabato, ed è disponibile anche su RaiPlay. Realizzata da Tunué insieme a Rai Kids, la produzione comprende 46 episodi indipendenti da sei minuti ciascuno e segna l’esordio televisivo dell’universo comico creato da Pera Toons. Il celebre autore, conosciuto anche come Alessandro Perugini, è diventato un fenomeno seguito da milioni di persone sui social grazie alle sue battute immediate e al suo stile ironico capace di coinvolgere grandi e piccoli. I suoi libri hanno superato i tre milioni di copie vendute e il recente volume Il gioco delle risate ha conquistato per due settimane consecutive il vertice della classifica dei libri più acquistati in Italia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Prova a non ridere”, intervista a Pera Toons: “Le mie battute piacciono a bambini e adulti. Intelligenza artificiale? Sono fiducioso, non penso che mi toglierà il lavoro”

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Prova a non ridere, Intervista a Pera Toons (Alessandro Perugini)

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