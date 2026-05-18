Pera Toons anche in Rai | Non ho vinto la lotteria è stato un lavoro lungo L’IA? Mi copia ma non sa fare battute

Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, è un fumettista italiano con una forte presenza sui social, su YouTube, nei libri e prossimamente anche in televisione, dove verrà trasmesso un nuovo programma. In un’intervista, ha spiegato che il suo successo non è arrivato per caso, ma è frutto di un lavoro durato anni. Ha anche commentato sull’intelligenza artificiale, affermando che questa può copiare le sue battute, ma non è in grado di creare contenuti umoristici originali.

Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, è uno dei fumettisti italiani più amati dai ragazzi: tra social, Youtube, libri e tv - dove a breve parte un nuovo programma - sta costruendo un vero e proprio impero. A Fanpage ha raccontato le difficoltà di costruire questo successo e riflette sull'AI: "Copia, ma non sa ancora fare battute". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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