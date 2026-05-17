Alessandro Perugini, conosciuto come Pera Toons, ha acquisito una notevole popolarità sui social media e nel mondo dell’editoria, con migliaia di copie di libri venduti. Tuttavia, il suo percorso non si ferma ai risultati ottenuti finora. In questa intervista si cerca di scoprire come il suo approccio al successo si sia evoluto nel tempo e quali siano le sue prossime mosse. Perugini ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza e sui progetti futuri.

Ad Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, il successo sul web, nei social e le migliaia di copie di libri venduti non è bastato. Adesso la sfida è quella di replicare il successo anche in tv, e per tv parliamo di Rai, con una striscia quotidiana, Prova a non ridere, a partire dal 18 maggio dalla domenica al venerdì (sabato escluso), alle 19:45 su Rai Gulp. Sei minuti che contengono le migliori battute e freddure che abbiamo imparato ad amare, assieme a divertentissimi inediti. Per l’occasione del lancio della serie, abbiamo avuto modo di incontrare Alessandro Perugini di persona e chiedere qualcosa di più sul suo lavoro applicato a questa nuova avventura televisiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Prova a non ridere, intervista a Alessandro Perugini – Pera Toons

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Prova a non ridere, Intervista a Pera Toons (Alessandro Perugini)

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Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, è ospite a Deejay Chiama Italia in occasione dell'arrivo su Rai Gulp, dal 18 maggio, di Prova a non ridere, la serie animata con cui a le sue iconiche freddure e i giochi di parole approdano in televisione. Nell'intervista x.com

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