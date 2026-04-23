Lo scandalo degli occhiali smart di Meta per la tua privacy | guardavano anche video intimi degli utenti ed è subito polemica

Uno scandalo coinvolge gli occhiali smart di Meta, accusati di aver registrato e analizzato anche video intimi degli utenti. La vicenda ha scatenato una forte reazione pubblica e politica, mentre si approfondiscono le modalità con cui questi dispositivi raccolgono e gestiscono i dati personali. Gli occhiali, che sembrano usciti da un film di fantascienza, sono al centro di un dibattito sulla privacy e sui limiti della tecnologia indossabile.

Gli occhiali smart non sono più solo gadget che sembrano provenire dal futuro, ma sono strumenti capaci di registrare e analizzare la vita quotidiana. Proprio per questo, quando emergono dubbi sulla gestione dei dati, l’impatto è immediato ed è proprio quanto sta accadendo a Meta, finita al centro di una nuova polemica dopo un’inchiesta giornalistica. Secondo le rivelazioni, alcuni video registrati dagli utenti sarebbero stati visionati da persone reali, anche quando contenevano momenti estremamente personali, riaccendendo il dibattito sulla privacy nell’era dell’intelligenza artificiale e della tecnologia avanzata. L’indagine, condotta dai...🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Lo scandalo degli occhiali smart di Meta per la tua privacy: “guardavano anche video intimi degli utenti” (ed è subito polemica) Notizie correlate Ray-ban occhiali meta causa legale appaltatori avrebbero guardato video privati degli utentiQuesto articolo esamina una controversia legale emergente intorno a Meta e ai suoi occhiali intelligenti, concentrandosi sulle questioni di privacy... L’inchiesta sulle presunte violazioni della privacy degli occhiali di MetaDue giornali svedesi hanno scritto che i dipendenti di un'azienda esterna avrebbero accesso ai video registrati dagli utenti I lavoratori... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il riconoscimento facciale è un'arma per gli stalker: Meta non dovrebbe integrarlo nei suoi occhiali smart?. Il riconoscimento facciale è un'arma per gli stalker: Meta non dovrebbe integrarlo nei suoi occhiali smart?Una coalizione di organizzazioni umanitarie chiede a Meta di interrompere immediatamente l'implementazione di sistemi di riconoscimento facciale nei suoi occhiali smart: ecco il motivo della richiesta ... hwupgrade.it Meta in tribunale per i video intimi degli occhiali smart Ray-BanI video intimi catturati dagli occhiali Ray-Ban Meta venivano revisionati da lavoratori di un subappaltatore in Kenya. Al via la causa negli USA. I video intimi catturati dagli occhiali Ray-Ban Meta ... punto-informatico.it