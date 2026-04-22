Firefox 150 | più privacy e velocità per blindare la tua navigazione

Mozilla ha rilasciato la versione 150 di Firefox, un aggiornamento che introduce miglioramenti nella privacy e nella velocità della navigazione. Tra le novità ci sono nuove funzioni di sicurezza e ottimizzazioni tecniche volte a rafforzare il controllo dell’utente durante l’uso del browser. L’obiettivo è offrire un’esperienza di navigazione più protetta e performante rispetto alle versioni precedenti.

Mozilla lancia Firefox 150, un aggiornamento che punta a consolidare il controllo dell’utente sulla navigazione digitale attraverso nuove funzioni di sicurezza e ottimizzazioni tecniche. Il rilascio segna un punto importante nel percorso del progetto, caratterizzato da un ritmo di sviluppo sempre più serrato volto a proteggere i dati personali e migliorare la fluidità d’uso. Gestione granulare dei permessi e protezione dei dati. La nuova versione introduce una gestione delle autorizzazioni molto più precisa, permettendo a chi naviga di decidere con estrema accuratezza quali risorse concedere ai siti web. Gli utenti avranno ora strumenti diretti per regolare l’accesso a componenti sensibili come la fotocamera, il microfono e la posizione geografica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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