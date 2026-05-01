Zoro torna su La7 | ecco le novità di Propaganda Live stasera

Venerdì 1 maggio, Diego Bianchi torna a condurre Propaganda Live su La7, il talk show che combina analisi social e inchieste giornalistiche. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico digitale e si differenzia per il suo stile diretto e informale. La trasmissione riprende la sua programmazione con nuove puntate e approfondimenti, offrendo uno spazio di discussione su temi attuali e di interesse pubblico.

?? Cosa sapere Diego Bianchi riprende la conduzione di Propaganda Live su La7 venerdì 1 maggio. Il format integra analisi social e inchieste giornalistiche per il pubblico digitale. Venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21:15, Diego Bianchi, noto come Zoro, riprenderà la conduzione di Propaganda Live su La7, portando in onda una puntata carica di nuovi contenuti e attesa per gli ospiti che saliranno sul palco del talk satirico. Il palinsesto televisivo della serata si concentra sulla ripartenza del for .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zoro torna su La7: ecco le novità di Propaganda Live stasera Notizie correlate Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo e quando tornaPerché Propaganda Live stasera, venerdì 20 marzo 2026, non va in onda su La7? Il programma di Diego Bianchi stasera non andrà in onda per lasciare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ilary Blasi contro Carlo Conti: lo scontro è totale (è una questione di classe sociale); Propaganda Live - Speciale referendum, ospiti e anticipazioni di oggi, lunedì 23 marzo; I programmi in tv venerdì 24 aprile 2026; Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 24 aprile 2026 - TPI. Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 1 maggio 2026Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 1 maggio 2026, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... tpi.it Propaganda Live, Diego Bianchi torna con un reportage da Prato sul lavoroPropaganda Live: Diego Bianchi torna in prima serata su La7 con un reportage sul lavoro da Prato. In studio la musica dei Savana Funk ... davidemaggio.it Cosa ha colpito in questa settimana il gggenio @makkox #propagandalive x.com A Propaganda Live tra gli ospiti i Savana Funk Venerdì 1 maggio alle 21.15 torna su La7 Propaganda Live, il programma di #diegobianchi che racconta e analizza l’attualità con il suo sguardo originale, intrecciando approfondimento giornalistico, satira e narr - facebook.com facebook