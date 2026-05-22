Stasera, venerdì 22 maggio, va in onda un nuovo episodio di Propaganda Live, il programma in onda sulla prima serata di La7. La trasmissione, condotta da Diego Bianchi, si occupa di attualità attraverso un mix di inchieste giornalistiche, satira e narrazione civile. Tra gli ospiti annunciati figura anche un senatore statunitense, noto per le sue posizioni politiche, che parteciperà alla puntata. L'appuntamento si presenta come un’occasione per approfondire i temi più caldi del momento con un approccio diretto e senza filtri.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 22 maggio, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta l’attualità attraverso il suo stile fatto di approfondimento giornalistico, satira e racconto civile. Anticipazioni e ospiti del 22 maggio 2026. Ospite della puntata sarà il senatore democratico statunitense Bernie Sanders, già ospite domenica da Fabio Fazio sul Nove, questa volta in collegamento da Washington. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi si è recato a Reggio Calabria, città chiamata al voto per le prossime elezioni comunali, per raccontare il clima politico e le aspettative dei cittadini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il senatore statunitense Bernie Sanders stasera a Propaganda Live

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