Propaganda Live | ospiti e anticipazioni di oggi venerdì 22 maggio

Stasera, nel programma Propaganda Live, l'ospite principale sarà il senatore americano Bernie Sanders. La trasmissione, in programma per venerdì 22 maggio, prevede anche altri interventi e collegamenti. Tra gli argomenti trattati ci saranno temi politici e sociali di attualità, con un focus sulle iniziative e le posizioni del senatore. La puntata sarà trasmessa in diretta, offrendo un aggiornamento sui principali fatti del giorno.

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Stasera, venerdì 22 maggio, Diego Bianchi riapre le porte del suo studio per un nuovo appuntamento con Propaganda Live su La7 e in streaming su la7.it. Dopo la puntata della settimana scorsa, che ha tenuto incollati allo schermo 815.000 spettatori pari al 6,1% di share, il talk si conferma ancora una volta l'appuntamento fisso per un pubblico che cerca un mix di analisi giornalistica, satira e narrazione civile. Ecco chi sarà in studio stasera per la nuova puntata di Propaganda Live. Appuntamento come sempre alle 21.15 su La7. Per il servizio principale della settimana, Diego Bianchi si è spostato a Reggio Calabria, per seguire una campagna elettorale segnata da temi centrali nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni comunali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 22 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Propaganda live, puntata del 24/04/2026 Sullo stesso argomento Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 1 maggioOggi, venerdì 1 maggio, Diego Bianchi riapre le porte del suo studio per un nuovo appuntamento con Propaganda Live, puntuale come sempre alle 21. Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 17 aprileDopo lo stop della scorsa settimana dovuto allo sciopero dei giornalisti, oggi, venerdì 17 aprile, torna in prima serata su La7 Propaganda Live. Donald Trump in Cina, l'incontro con Xi Jinping. Il documento esclusivo di Fabio Celenza per #propagandalive @CelenzaFabio x.com Propaganda Live, ospiti e anticipazioni del 15 maggioVenerdì 15 maggio torna Propaganda Live il programma condotto da Diego Bianchi analizza l’attualità, la società e il presente attraverso il filtro della satira e dell’ironia. Nessuna sosta per la fest ... dituttounpop.it Stasera Diego Bianchi ospiterà in studio la cantante statunitense Nik WestTra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La7 con Diego Bianchi c'è Nik West. Ecco tutte le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026. gazzetta.it