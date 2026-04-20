Riceve le cure al Pronto Soccorso poi infastidisce gli altri presenti e danneggia la sala d' attesa
Un paziente che aveva appena ricevuto assistenza al Pronto Soccorso ha causato disturbo agli altri presenti e ha danneggiato alcune attrezzature nella sala d’attesa. La persona, dopo aver completato le cure, non si è allontanata come previsto, ma ha iniziato a infastidire gli altri utenti e a mettere in atto comportamenti che hanno provocato danni materiali. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.
Dopo aver ricevuto le cure del caso, anziché andarsene dalla struttura sanitaria, avrebbe infastidito le altre persone in attesa e provocato danni alla stessa sala. È quanto si sarebbe verificato nella mattinata di lunedì 20 aprile, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia.🔗 Leggi su Veronasera.it
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