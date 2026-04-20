Riceve le cure al Pronto Soccorso poi infastidisce gli altri presenti e danneggia la sala d' attesa

Un paziente che aveva appena ricevuto assistenza al Pronto Soccorso ha causato disturbo agli altri presenti e ha danneggiato alcune attrezzature nella sala d’attesa. La persona, dopo aver completato le cure, non si è allontanata come previsto, ma ha iniziato a infastidire gli altri utenti e a mettere in atto comportamenti che hanno provocato danni materiali. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.