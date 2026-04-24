Sabato alle 13:30 si affrontano Fulham e Aston Villa nella trentaquattresima giornata di Premier League. La partita si disputerà allo stadio di Fulham e sarà trasmessa in diretta tv. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni e pronostici relativi alla sfida. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa fase della stagione.

Fulham-Aston Villa è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Le probabilità che l’anno prossimo l’Aston Villa torni a giocare la Champions League sono molto alte. I Villans hanno addirittura due strade per staccare il pass per la prossima edizione della competizione continentale più prestigiosa. Sia attraverso il piazzamento in Premier – il traguardo, in questo caso, è vicinissimo, dal momento che gli uomini di Unai Emery sono da tempo stabili tra le prime cinque e possono contare su un vantaggio di 8 punti sulla sesta, che...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Aston Villa: il fattore campo non basta per sfatare il tabù

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