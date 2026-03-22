Pronostico Roma-Lecce | un tabù lungo 18 partite

Domenica alle 18:00 si disputerà la partita tra Roma e Lecce, valida per la trentesima giornata di Serie A. La sfida si svolgerà allo stadio della Roma e rappresenta un incontro che si ripete da molte stagioni senza che il Lecce riesca a vincere contro i giallorossi, mantenendo un tabù di 18 partite senza successi. Sono state annunciate le probabili formazioni e le modalità di visione in diretta tv e streaming.

Roma-Lecce è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In meno di una settimana la stagione della Roma di Gian Piero Gasperini si è maledettamente complicata. Prima la rimonta subita a Como (2-1), costata una dolorissima sconfitta nello scontro diretto per il quarto posto, poi quella con il Bologna (3-4) nell’ottavo di ritorno di Europa League, con i felsinei che si sono aggiudicati un equilibratissimo ed al contempo pazzo Euroderby grazie al gol decisivo di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare. Due partite in cui è apparso evidente come i giallorossi nell’ultimo periodo abbiano perso certezze, in particolar modo a livello difensivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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