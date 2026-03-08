Pronostico Siviglia-Rayo Vallecano | sulla scia del derby una grande vittoria

Domenica si gioca la partita tra Siviglia e Rayo Vallecano, valevole per la ventisettesima giornata della Liga. La sfida si svolge allo stadio di Siviglia e coinvolge due squadre che cercano punti importanti in classifica. I padroni di casa vogliono confermarsi sul loro campo, mentre gli ospiti puntano a ottenere un risultato positivo lontano da casa.

Siviglia-Rayo Vallecano è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Nonostante il Siviglia negli ultimi anni si sia dimostrata una squadra sicuramente meno forte di quella che tutti noi abbiamo conosciuto per molto tempo, c’è da dire che quando incontra il Rayo Vallecano non perde mai. Sono sei i risultati utili di fila degli andalusi contro questa squadra, una striscia importante che, per quello che si è visto anche nell’ultimo periodo, è destinata a rimanere aperta. Soprattutto per quello che si è visto domenica scorsa nel derby: sotto di due gol contro il Betis, una squadra... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

