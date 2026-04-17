Trentottesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Bologna si congeda con una vittoria Milano cade ad Atene

Nella trentottesima giornata di Eurolega 202526, la Virtus Bologna ha concluso la competizione con una vittoria, mentre l'Olimpia Milano ha perso fuori casa contro una squadra di Atene. Entrambe le squadre erano già eliminate dalla fase finale e hanno giocato l’ultima partita della stagione. La Virtus ha concluso con un risultato positivo, mentre l’Olimpia ha subito una sconfitta in trasferta.

Già eliminate da tempo, Virtus ed Olimpia chiudono la loro stagione continentale rispettivamente con una vittoria e una sconfitta. Nella trentottesima giornata basket Eurolega 202526, i felsinei battono il Maccabi Tel Aviv 89-85, mentre I meneghini vengono piegati in Grecia dall’ Olympiakos per 85-76. TRENTOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: MACCABI TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA 85-89 Gli emiliani vanno subito avanti chiudendo il primo quarto avanti di 4(16’12). Gli ospiti non calano d’intensità nemmeno nel secondo quarto, quando Edwards e Alston prendono per mano la Virtus e solo una ottima seconda parte di parziale da parte di Walker manda le due squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 40-36 per Bologna.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Trentottesima giornata basket Eurolega 2025/26: Bologna si congeda con una vittoria, Milano cade ad Atene Notizie correlate Leggi anche: Ventisettesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano passa a Lione, Bologna crolla ad Atene Ventiquattresima giornata basket Eurolega 2025/26: Bologna cade sotti i colpi della Stella RossaNulla da fare per la Virtus che, nella ventiquattresima giornata Basket Eurolega 2025/26, si arrendono alla Stella Rossa per 93-102. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: quote Maccabi Tel Aviv Virtus Bologna: il pronostico sugli emiliani; Partizan-Baskonia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Monaco-Hapoel Tel Aviv, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Eurolega, il calendario della 38° giornata. EuroLeague | Calendario 38^ giornata, risultati giovedì e classificaNuova stagione e nuova EuroLeague Basketball nel campionato 2025-26, che torna più grande e migliore che mai grazie all'espansione che passa da 18 a 20 squadre, ... pianetabasket.com EuroLeague, report infortuni 38° Round: gli assenti del 17 aprileRimani aggiornato sulle ultime informazioni sugli infortuni fornite dai club di EuroLeague. Siamo alla trentottesima giornata che si svolge nei giorni 16 e 17 aprile 2026. Questo è ... pianetabasket.com Biglietti disponibili per - , trentasettesima giornata di Serie C Sky Wifi Scopri tutte le info su orari, punti vendita e modalità di acquisto - facebook.com facebook