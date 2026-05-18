Napoli a Pisa una vittoria con vista sul futuro Ma forse non per Conte

Il 18 maggio 2026, a Pisa, si è disputata una partita che ha portato una vittoria per il Napoli, lasciando comunque alcune incognite sul futuro. La squadra ha ottenuto i tre punti in una sfida che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, ma il risultato non garantisce ancora la certezza di un traguardo definitivo. La partita si è conclusa con i festeggiamenti che sono stati rinviati, lasciando aperte alcune questioni legate alla possibilità di un’eventuale nuova guida tecnica.

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Napoli, 18 maggio 2026 - Festa solo rimandata doveva essere e festa solo rimandata è stata: dopo la sconfitta con il Bologna, al Napoli continuavano a mancare tre punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League e il secondo match point, quello contro un Pisa da settimane già retrocesso in Serie B, non è stato fallito. Gli azzurri hanno liquidato la pratica in meno di mezz'ora grazie a Scott McTominay e Amir Rrahmani, prima della ciliegina sulla torta apposta in pieno recupero da Rasmus Hojlund, che vede riscattato il suo cartellino in precedenza nelle mani del Manchester United: un cordone ombelicale che si spezza, e potrebbe non essere l'unico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, a Pisa una vittoria con vista sul futuro. Ma (forse) non per Conte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BORDOCAM MILAN INTER 1-0: il Derby come non l'hai visto! Mossa Estupinan e proteste Inter | DAZN Sullo stesso argomento Pisa-Napoli, Conte e l’annuncio sul futuro: “C’è stato l’incontro con ADL”, ecco cos’è successoIl Napoli oggi ha ottenuto una vittoria enorme: KO tecnico a Pisa con 3 reti messe a segno, che significano aritmetica qualificazione alla prossima... Le parole di Antonio Conte dopo Pisa-Napoli sul suo futuroIl Napoli conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League e ora vede da vicino anche il secondo posto. PRESS CONFERENCE - Pisa, Hiljemark: Il Napoli è una squadra fortissima, per noi in questo momento non era facile affrontarli, ora dobbiamo iniziare a pensare al futuro napolimagazine.com/in-primo-piano… x.com Pisa 0 - [3] Napoli - Rasmus Hojlund 90+2' reddit Pisa-Napoli 0-3: video, gol e highlightsIl Napoli blinda la qualificazione in Champions League con una vittoria netta, 3-0, sul Pisa. I partenopei la sbloccano al 21' con McTominay e dopo pochi minuti raddoppiano con un colpo di testa di Rr ... sport.sky.it Tris del Napoli a Pisa e qualificazione in Champions League matematica: a segno McTominay, Rrahamani e HojlundIl Napoli vince 0-3 a Pisa e si qualifica aritmeticamente in Champions League. A segno McTominay, Rrahmani e Hojlund. mondonapoli.it