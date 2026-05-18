Napoli a Pisa una vittoria con vista sul futuro Ma forse non per Conte
Il 18 maggio 2026, a Pisa, si è disputata una partita che ha portato una vittoria per il Napoli, lasciando comunque alcune incognite sul futuro. La squadra ha ottenuto i tre punti in una sfida che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, ma il risultato non garantisce ancora la certezza di un traguardo definitivo. La partita si è conclusa con i festeggiamenti che sono stati rinviati, lasciando aperte alcune questioni legate alla possibilità di un’eventuale nuova guida tecnica.
Napoli, 18 maggio 2026 - Festa solo rimandata doveva essere e festa solo rimandata è stata: dopo la sconfitta con il Bologna, al Napoli continuavano a mancare tre punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League e il secondo match point, quello contro un Pisa da settimane già retrocesso in Serie B, non è stato fallito. Gli azzurri hanno liquidato la pratica in meno di mezz'ora grazie a Scott McTominay e Amir Rrahmani, prima della ciliegina sulla torta apposta in pieno recupero da Rasmus Hojlund, che vede riscattato il suo cartellino in precedenza nelle mani del Manchester United: un cordone ombelicale che si spezza, e potrebbe non essere l'unico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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