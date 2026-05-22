Pronostico Lazio-Pisa | è la notte dei saluti

Sabato si gioca la partita tra Lazio e Pisa, valida per la trentottesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in serata e coinvolge due squadre con obiettivi diversi in classifica. Sono disponibili statistiche, notizie, le formazioni probabili, oltre alle opzioni di visione in diretta tv e streaming. La gara potrebbe rappresentare un momento importante per le squadre, ma senza ulteriori analisi o interpretazioni.

Lazio-Pisa è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una notte malinconica. Non solo per quello che sarà l’ennesimo deserto dello Stadio Olimpico per via della protesta continua dei tifosi della Lazio, ma anche perché sarà una notte ricca di saluti. Forse quello meno importante tocca il Pisa, che dopo una sola annata chiuderà la sua esperienza in Serie A. Dall’altro lato invece, in casa Lazio, sicuro saluterà Pedro che ha fatto una festa mercoledì sera per ringraziare i compagni. Poi sarà l’ultima di Hysaj al quale non verrà rinnovato il contratto, di Maldini che non verrà riscattato dall’Atalanta e di Basic, destinato al Venezia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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