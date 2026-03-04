Pronostico Lazio-Atalanta | per Sarri una notte da dentro o fuori

Mercoledì alle 21:00 si sfidano Lazio e Atalanta nella prima semifinale di Coppa Italia. La partita, che si disputa in notturna, rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con l’allenatore della Lazio che ha definito questa sfida come un punto di svolta importante. La gara si gioca per l’andata e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Lazio-Atalanta è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La seconda semifinale di Coppa Italia si dividerà tra Roma – che ovviamente sarà anche la sede della finalissima, come ogni anno – e Bergamo. Il primo round tra Lazio e Atalanta è in programma all’Olimpico ed è una sfida che c onta parecchio soprattutto per i padroni di casa, ormai lontanissimi dalla zona Europa in campionato e praticamente obbligati a vincere la coppa nazionale per non rimanere fuori da tutto per il secondo anno consecutivo. Avrà certamente meno pressioni invece la Dea di Raffaele Palladino, ancora in corsa su tre fronti: Serie A, Champions League e, appunto, Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il momento della verità è arrivato per le grandi d'Europa: stasera, mercoledì 25 febbraio, si decidono i destini dei playoff di Champions League

