Pronostico e quote Mariano Navone – Learner Tien finale Ginevra 23-05-2026

Pochi giorni prima di iniziare il suo cammino al Roland Garros, Mariano Navone affronterà Learner Tien in finale a Ginevra. La partita è prevista per le 15:00 e rappresenta l'ultimo impegno prima del torneo parigino. Navone e Tien si sfideranno per il titolo svizzero, con le quote e le previsioni già disponibili. La finale si svolgerà sulla terra battuta, superficie su cui entrambi i giocatori si sono confrontati durante il torneo.

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