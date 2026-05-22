Pronostico e quote Mariano Navone – Learner Tien finale Ginevra 23-05-2026

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi giorni prima di iniziare il suo cammino al Roland Garros, Mariano Navone affronterà Learner Tien in finale a Ginevra. La partita è prevista per le 15:00 e rappresenta l'ultimo impegno prima del torneo parigino. Navone e Tien si sfideranno per il titolo svizzero, con le quote e le previsioni già disponibili. La finale si svolgerà sulla terra battuta, superficie su cui entrambi i giocatori si sono confrontati durante il torneo.

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Pochi giorni prima di debuttare al Roland Garros, Mariano Navone e Learner Tien si giocheranno il titolo a Ginevra a partire dalle ore 15:00. Il giovane talento americano ha portato la sua improvvisa e sorprendente ascesa sulla terra battuta fino alla finale dell’Open di Ginevra, dopo aver sconfitto la seconda testa di serie Alexander Bublik. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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