Pronostico e quote Ben Shelton – Learner Tien Indian Wells 08-03-2026

A Indian Wells, Ben Shelton e Learner Tien si sfideranno dopo il match di Aryna Sabalenka e prima di quello di Jannik Sinner contro Denis Shapovalov. La partita è programmata per l’8 marzo 2026 e le quote di scommessa sono state già rese note. Entrambi i giocatori si preparano a scendere in campo in una giornata di tennis molto attesa.

Ben Shelton e Learner Tien scenderanno in campo dopo il match di Aryna Sabalenka e prima di quello di Jannik Sinner contro Denis Shapovalov. Il primo, che resta sulla vittoria del Dallas Open, è sopravvissuto a un esordio nel torneo più complicato del previsto, sconfiggendo Reilly Opelka e raggiungendo il terzo turno ma col punteggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

