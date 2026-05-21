Alle ore 14:00 si svolgerà la prima semifinale del singolare tra Casper Ruud e Mariano Navone, durante il torneo di Ginevra del 22 maggio 2026. La partita segnerà l'inizio di una sfida tra i due tennisti, con le rispettive quote e pronostici già disponibili. Entrambi i giocatori si preparano a confrontarsi in questa fase del torneo, che vede protagonisti in campo per l'accesso alla finale.

Casper Ruud e Mariano Navone inizieranno la loro sfida, che sarà la prima semifinale del singolare, non prima delle ore 14:00. La storia d’amore del norvegese con la bella Ginevra è continuata con una netta vittoria per 6-4 6-3 contro l’australiano Alexei Popyrin in un’ora e dodici minuti senza concedere nemmeno una palla break. Ricordiamo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Casper Ruud – Mariano Navone, semifinale Ginevra 22-05-2026

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