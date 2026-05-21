Pronostico e quote Casper Ruud – Mariano Navone semifinale Ginevra 22-05-2026

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 14:00 si svolgerà la prima semifinale del singolare tra Casper Ruud e Mariano Navone, durante il torneo di Ginevra del 22 maggio 2026. La partita segnerà l'inizio di una sfida tra i due tennisti, con le rispettive quote e pronostici già disponibili. Entrambi i giocatori si preparano a confrontarsi in questa fase del torneo, che vede protagonisti in campo per l'accesso alla finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Casper Ruud e Mariano Navone inizieranno la loro sfida, che sarà la prima semifinale del singolare, non prima delle ore 14:00. La storia d’amore del norvegese con la bella Ginevra è continuata con una netta vittoria per 6-4 6-3 contro l’australiano Alexei Popyrin in un’ora e dodici minuti senza concedere nemmeno una palla break. Ricordiamo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote casper ruud 8211 mariano navone semifinale ginevra 22 05 2026
© Infobetting.com - Pronostico e quote Casper Ruud – Mariano Navone, semifinale Ginevra 22-05-2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Pronostico e quote Alexei Popyrin – Casper Ruud, quarti di finale Ginevra 21-05-2026Alexei Popyrin e Casper Ruud si giocano l’accesso alle semifinali a pomeriggio inoltrato visto che il loro sarà il terzo incontro.

Pronostico e quote Casper Ruud – Luciano Darderi, semifinale Roma 15-05-2026Casper Ruud e Luciano Darderi si giocano un posto in finale, probabilmente contro Sinner se il pronostico dell’altra semifinale verrà rispettato.

casper ruud pronostico e quote casperUltimi aggiornamenti: 20 mag 2026, 13:00Scopri il pronostico su Sinner-Ruud con un focus sulla chicca dell'esperto sul match valido per la Finale dell'ATP di Roma. calciomercato.com

Pronostico Luciano Darderi-Casper Ruud: analisi, guida tv, quote e scommesse semifinale ATP Roma 2026 del 15 maggioVediamo le analisi di Luciano Darderi-Casper Ruud match di tennis valido per la semifinale del ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile. Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali ... betitaliaweb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web